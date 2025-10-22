Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útulok pre zvieratá v Nitre bije na poplach: Potrebuje akútnu pomoc

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Daniel Stehlík

Potrebujú akútnu pomoc vo forme konzerv a granúl pre mačky, požiadal o pomoc verejnosť hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Autor TASR
Nitra 22. októbra (TASR) - Turistické informačné centrum Nitra spúšťa nefinančnú zbierku pre Regionálne centrum Slobody zvierat - Útulok Nitra. V útulku sa momentálne nachádza viacero mačiek, o ktoré sa pracovníci a dobrovoľníci každodenne starajú. Potrebujú však akútnu pomoc vo forme konzerv a granúl pre mačky, požiadal o pomoc verejnosť hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Svoje príspevky môžu ľudia priniesť do Turistického informačného centra Nitra na Štefánikovej triede 1 počas otváracích hodín, čiže od pondelka do piatka od 8.00 do 16.00 h. Pomôcť je možné aj dodávkou potravy priamo do útulku na adrese Braneckého 14, a to pondelok až piatok od 15.00 do 17.00 h.
