Nitra uvažuje o fotovoltických zariadeniach na svojich budovách

Nitra 13. apríla (TASR) - Nitrianska radnica uvažuje o inštalácii fotovoltických energetických zdrojov na viacerých mestských objektoch. Ako informoval mestský úrad, predpokladané celkové náklady na projekt sú v hodnote viac ako 3,2 milióna eur. Vďaka úspore na spotrebe elektrickej energie by sa mali mestu vrátiť po šiestich rokoch.



O realizácii zámeru budú rokovať mestskí poslanci na svojom zasadnutí 18. apríla. V prípade, že realizáciu zámeru odsúhlasia, budú rozhodovať aj o ďalších podmienkach projektu. Ten počíta v maximálnom variante s inštaláciou fotovoltických energetických zdrojov na 69 objektoch mesta Nitra. "Pri realizácii všetkých 69 zariadení je predpokladaná simulovaná ročná výroba 3042,18 megawatthodiny (MWh). Mesto Nitra na svoje objekty v zmysle verejného obstarávania predpokladá spotrebu 5320 MWh. Simulovaná ročná výroba predpokladá úsporu na úrovni 57,40 percenta," konštatuje sa v materiáli, o ktorom bude rokovať mestské zastupiteľstvo.



Ako pripomenul magistrát, hlavnou myšlienkou realizácie celého projektu je využitie maximálnej kapacity priestoru na osadenie panelov fotovoltických energetických zdrojov. "A to nielen na spotrebu daného subjektu. Nadvýroba by bola zdieľaná v rámci "komunity". To znamená, že vyrobená elektrická energia nad spotrebu subjektu, na ktorom je osadené fotovoltické zariadenie, sa bude ďalej zdieľať medzi ostatnými členmi," uviedol mestský úrad.