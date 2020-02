Nitra uvažuje o zavedení električkovej dopravy

Nitra 11. februára (TASR) – Kostru verejnej dopravy v Nitre by v budúcnosti mali tvoriť električky. Ide o dlhodobý projekt, ktorý má byť financovaný z európskych fondov v období rokov 2021 až 2027. Podľa hlavného architekta mesta Viktora Šabíka patrí k hlavným výhodám električkovej dopravy jej pohyb po koľajniciach.



„Elektrické autobusy aj trolejbusy jazdia po tých istých cestách ako autá a dostanú sa do zápchy, ale koľajová doprava má iné prednosti v jazde a električka jednoducho ide,“ skonštatoval.



Budovanie električkovej siete chce mesto financovať z infraštrukturálnych európskych fondov. „Zaujíma nás projektové obdobie v rokoch 2021 až 2027, vtedy sa chceme zmysluplne uchádzať o prostriedky. Potrebujeme sa dostať do tých projektových skupín, aby o nás v Bruseli vedeli, to je pre nás podstatné. Musíme sa dostať do toho zásobníka a potom to dotiahnuť až do realizácie,“ vysvetlil Šabík.



Ako doplnil, električky by mali tvoriť kostrovú dopravu mesta, ktorá bude spájať hlavné body s najväčším pohybom ľudí. Trasy by sa mali krížiť v centrálnej mestskej zóne. „Smerovať budú aj do priemyselného parku s nejakým veľkým prestupným uzlom. Určite pôjdu aj na veľké sídliská, akými sú Klokočina či Chrenová,“ popísal Šabík.



Podľa jeho slov je veľkým problémom Nitry nezvládnutý urbanistický rozvoj. „Mesto sa nám rozpadlo na veľa malých celkov, zástavba je rozťahaná, takže každý používa auto a doprava nám kolabuje. Jediným riešením je v tejto situácii kvalitná mestská doprava so systémom záchytných parkovísk. Ale nestačia nám iba autobusy, preto musíme rozmýšľať aj o alternatívnom systéme verejnej dopravy a tým sú električky,“ dodal Šabík.