Nitra už pripravuje tradičné fašiangové slávnosti
Tradičné Nitrianske fašiangy budú opäť spojené s viacerými kultúrnymi aktivitami.
Autor TASR
Nitra 20. januára (TASR) - Mesto Nitra začalo s prípravou fašiangových slávností. Ako informovala radnica, na pešej zóne a Svätoplukovom námestí sa budú tento rok konať 14. februára.
Tradičné Nitrianske fašiangy budú opäť spojené s viacerými kultúrnymi aktivitami. „Podujatie prinesie do centra mesta pravú fašiangovú atmosféru plnú hudby a folklóru,“ uviedol magistrát.
Okrem kultúrneho programu bude slávnosti dopĺňať obvyklý fašiangový jarmok. „Ponúkne dobré jedlo, remeslá a zábavu pre všetky generácie. Priestor dostanú predajcovia tradičných pochúťok, regionálnych produktov, remeselníci aj výrobcovia originálnych výrobkov,“ doplnila radnica.
