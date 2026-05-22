Nitra: Uzávera časti Dolnočermánskej ulice na Klokočine sa končí
Časť mimoriadne frekventovanej Dolnočermánskej ulice bola uzavretá od 8. apríla.
Autor TASR
Nitra 22. mája (TASR) - Niekoľko týždňov uzavretý úsek Dolnočermánskej ulice na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina bude po rekonštrukcii opäť otvorený. Uzávera by sa mala skončiť v piatok od 20.00 h, informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
Časť mimoriadne frekventovanej Dolnočermánskej ulice bola uzavretá od 8. apríla. Dôvodom bola nevyhnutná rekonštrukcia cesty a obnova poškodenej vozovky. Stavebné práce si vyžiadali vylúčenia cestnej premávky, ako aj chodcov.
Uzávera cesty sa dotkla aj premávky autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy číslo 6, 9, 10, 22 a 26, ktoré boli presmerované po okolitých trasách. Podľa vyjadrenia dopravcu bude štandardná premávka mestskej hromadnej dopravy obnovená od soboty (23. 5.). Linky budú opäť premávať po svojich bežných trasách, v oboch smeroch cez zastávku ZŠ Škultétyho, upozornil dopravca Transdev.
