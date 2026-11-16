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Nitra: V areáloch štyroch škôl pribudnú nové workoutové ihriská
Výstavba športoviska sa začala aj na ZŠ Škultétyho, čoskoro sa začne aj na ZŠ Tulipánová.
Autor TASR
Nitra 16. novembra (TASR) - V areáloch štyroch základných škôl (ZŠ) v Nitre vznikajú nové workoutové ihriská. Podľa radnice sa tak rozšíria možnosti pre športovanie školákov i širokej verejnosti.
Na ZŠ Kráľa Svätopluka už stojí oceľová konštrukcia na cvičenie a finišuje sa s osadením gumeného povrchu. Následne sa na ihrisku doplní mobiliár, lavičky, odpadkové koše a informačná tabuľa. „Na ZŠ Fatranská je ihrisko stavebne dokončené a začíname s osádzaním ďalšieho vybavenia, ktoré pribudne na všetky novo vybudované workoutové ihriská,“ priblížil primátor Marek Hattas.
Výstavba športoviska sa začala aj na ZŠ Škultétyho, čoskoro sa začne aj na ZŠ Tulipánová. „Výstavba konštrukcie tu prebehne v nasledujúcich dňoch. Následne ihrisko vybavíme potrebným mobiliárom. Všetky štyri workoutové ihriská postupne sprístupníme verejnosti,“ doplnil primátor.
Na ZŠ Kráľa Svätopluka už stojí oceľová konštrukcia na cvičenie a finišuje sa s osadením gumeného povrchu. Následne sa na ihrisku doplní mobiliár, lavičky, odpadkové koše a informačná tabuľa. „Na ZŠ Fatranská je ihrisko stavebne dokončené a začíname s osádzaním ďalšieho vybavenia, ktoré pribudne na všetky novo vybudované workoutové ihriská,“ priblížil primátor Marek Hattas.
Výstavba športoviska sa začala aj na ZŠ Škultétyho, čoskoro sa začne aj na ZŠ Tulipánová. „Výstavba konštrukcie tu prebehne v nasledujúcich dňoch. Následne ihrisko vybavíme potrebným mobiliárom. Všetky štyri workoutové ihriská postupne sprístupníme verejnosti,“ doplnil primátor.