V Nitrianskom kraji vyzbierali vyše 250 miliónov zálohovaných obalov

Nitra 15. novembra (TASR) - V Nitrianskom kraji sa od spustenia zálohovania vyzbieralo viac ako 250 miliónov nápojových obalov. Skonštatoval to riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč, podľa ktorého sa na Slovensku za necelé dva roky vyzbierali takmer dve miliardy PET fliaš a hliníkových plechoviek od nápojov.



Z tohto množstva sa podľa Áča vyzbieralo 14 percent práve v nitrianskom regióne. "K dnešnému dňu by sme sa na Slovenku mohli pohybovať okolo čísla 1,8 miliardy obalov a do konca roka ich bude vrátených okolo dve miliardy kusov. Pokiaľ ide o porovnanie regiónov, môžem povedať, že vo všetkých sa obaly zbierajú veľmi podobne a rozdiely sú naozaj minimálne. Rovnako je to aj pri porovnaní počtu hliníkových či PET obalov. Aj tam sú čísla veľmi podobné," povedal Áč.



Podľa jeho slov zálohovanie funguje na Slovensku veľmi dobre. Dokazovať to má aj fakt, že za necelé dva roky sa už plnia ciele, ktoré boli predpokladané v roku 2025. "Vyzerá to tak, že už do konca tohto roka budeme môcť hlásiť výsledok viac ako 90 percent vrátených obalov. Toto číslo je veľmi dobré a dostávame sa tým na špičku zálohových systémov, ktoré fungujú v Európe a vo svete," zdôraznil Áč.



Zavádzanie zálohovania pri tom podľa jeho slov nebolo vôbec jednoduché a v prvých mesiacoch zaznamenal Správca zálohového systému aj negatívne reakcie. "Ten systém sa zdá byť jednoduchý, ale je dosť komplexný, aj z hľadiska zmluvných vzťahov, či IT systémov a všetkých ďalších aspektov. Takže ten prvý rok bol hektickejší. Distribútori aj predajcovia museli nabehnúť na nové technológie, prijať zamestnancov, zaškoliť ich. Nábehová fáza nebola jednoduchá, ale v tomto roku sme tie procesy stabilizovali a sme podstatne efektívnejší. Týmto smerom by sme chceli postupovať aj v budúcom období a vylepšovať tie procesy tak, ako to len bude možné," skonštatoval Áč.



Distribútorov, predajcov a nakoniec aj zákazníkov sa podľa jeho slov napokon podarilo presvedčiť a zálohovanie sa po zložitej nábehovej fáze rozbehlo. "Budúci rok je naša zákonná povinnosť mať návratnosť obalov na úrovni 85 percent. Takže sa budeme snažiť udržať aktuálny trend a sledovať aj ten dlhodobý, aby sme návratnosť udržiavali na úrovni 90 percent," dodal Áč.