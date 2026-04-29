V lokalite Malá Skala v Zoborských vrchoch vzniká turistická útulňa
Aktuálna etapa projektu sa zameriava na dokončenie altánku tak, aby mohol slúžiť ako jednoduchá turistická útulňa pre návštevníkov Zobora.
Autor TASR
Nitra 29. apríla (TASR) – Lokalita Malá Skalka v Zoborských vrchoch prechádza postupnou revitalizáciou. Projekt realizuje Zoborský skrášľovací spolok (ZSS). Prostredníctvom Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) sa mu naň podarilo získať grant v hodnote 7000 eur.
ZSS sa skrášľovaniu lokality v bývalom kameňolome venuje už dlhodobo. Ako informovala NKN, aktuálna etapa projektu sa zameriava na dokončenie altánku tak, aby mohol slúžiť ako jednoduchá turistická útulňa pre návštevníkov Zobora. „Plánované práce zahŕňajú dokončenie strechy, zadoskovanie stropu a povaly, uzavretie objektu z troch strán, vytvorenie podkrovia s možnosťou núdzového nocľahu, podlahu z drobného kameniva, výplň stien a základný mobiliár do interiéru. Upraví sa tiež okolie útulne a priestor pri prírodnom oltári,“ uviedla NKN.
V súčasnosti sa na území bývalého kameňolomu Malá Skalka nachádza otvorený priestor s provizórnym ohniskom, prírodným oltárom a bývalým altánkom, ktorý kedysi slúžil návštevníkom Zoborských vrchov. „Práve tento priestor prechádza postupnou revitalizáciou. Minulý rok bol vyčistený od náletových drevín, obnovilo sa ohnisko, pribudli lavičky a celé okolie sa výrazne upravilo. Do budúcnosti sa plánuje aj vybudovanie sedenia pred prírodným oltárom pre približne 60 osôb, prírodná preliezka z kmeňov stromov a geologická expozícia,“ doplnila NKN.
