V Nitre už začala pracovať ambasádorka pre komunitnú prácu

Nitra 10. januára (TASR) – Mesto Nitra už niekoľko týždňov zamestnáva ambasádorku pre komunitnú prácu. Na základe výberového konania bola do tejto funkcie menovaná Zuzana Blaháková. Podľa jej slov chce v tejto funkcii nadviazať na svoje bohaté skúsenosti z práce s rómskou minoritou.



Úlohou ambasádorky bude, okrem iného, udržiavanie kontaktov s problémovými a sociálne vylúčenými komunitami a hľadanie riešení ich problémov. „Táto práca nie je len o mojich predstavách, ale o súhre všetkých tímov spolupracujúcich s obyvateľmi minority. Bude to určite tímová práca. Verím, že pozitívne ovplyvníme celú situáciu,“ uviedla Blaháková.



Nová ambasádorka pracovala s rómskou komunitou v Zlatých Moravciach. Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre študovala na fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. V minulosti pracovala aj pre národný projekt terénnej sociálnej práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde robila koordinátorku pre terénnych sociálnych pracovníkov.



Jej prvým krokom je spoznávanie prostredia, v ktorom rómska menšina a sociálne vylúčené komunity žijú. „Už počas prvých dní po nástupe do funkcie sa vybrala do terénu, stretla sa s ľuďmi a postupne si začala mapovať celú situáciu,“ uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu. Podľa viceprimátora Miloslava Špotáka je Nitra prvým slovenským mestom, ktoré sa snaží komplexne riešiť problematiku rómskej minority. „Pozíciu ambasádorky zatiaľ nemá vytvorené žiadne iné slovenské mesto,“ dodal Špoták.