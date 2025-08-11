< sekcia Regióny
V Nitre vznikne skupina, v ktorej nájdu pomoc osamelí rodičia
Podporná skupina bude bezpečným priestorom, v ktorom budú jej členovia zdieľať svoje skúsenosti.
Autor TASR
Nitra 11. augusta (TASR) - V Nitre začne fungovať podporná skupina, ktorá bude pomáhať osamelým rodičom. Ako informovala nitrianska radnica, prvé stretnutie sa uskutoční koncom augusta, ďalšie budú prebiehať v pravidelných intervaloch minimálne do konca roka 2025.
Podporná skupina bude bezpečným priestorom, v ktorom budú jej členovia zdieľať svoje skúsenosti. „Zároveň pomôže pri hľadaní riešení každodenných výziev a prispeje k budovaniu komunity medzi ľuďmi s podobným životným príbehom,“ uviedol magistrát.
Podporná skupina má podľa mestského úradu prispieť k tomu, aby sa osamelí rodičia v Nitre necítili vylúčení či ponechaní bez pomoci. „Vzájomné porozumenie a podpora môžu byť tou najcennejšou pomocou. Prihlasovací formulár do skupiny nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta,“ doplnila radnica.
Podporná skupina bude bezpečným priestorom, v ktorom budú jej členovia zdieľať svoje skúsenosti. „Zároveň pomôže pri hľadaní riešení každodenných výziev a prispeje k budovaniu komunity medzi ľuďmi s podobným životným príbehom,“ uviedol magistrát.
Podporná skupina má podľa mestského úradu prispieť k tomu, aby sa osamelí rodičia v Nitre necítili vylúčení či ponechaní bez pomoci. „Vzájomné porozumenie a podpora môžu byť tou najcennejšou pomocou. Prihlasovací formulár do skupiny nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta,“ doplnila radnica.