Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Regióny

V Nitre vznikne skupina, v ktorej nájdu pomoc osamelí rodičia

.
Ilustračné foto Foto: Teraz.sk

Podporná skupina bude bezpečným priestorom, v ktorom budú jej členovia zdieľať svoje skúsenosti.

Autor TASR
Nitra 11. augusta (TASR) - V Nitre začne fungovať podporná skupina, ktorá bude pomáhať osamelým rodičom. Ako informovala nitrianska radnica, prvé stretnutie sa uskutoční koncom augusta, ďalšie budú prebiehať v pravidelných intervaloch minimálne do konca roka 2025.

Podporná skupina bude bezpečným priestorom, v ktorom budú jej členovia zdieľať svoje skúsenosti. „Zároveň pomôže pri hľadaní riešení každodenných výziev a prispeje k budovaniu komunity medzi ľuďmi s podobným životným príbehom,“ uviedol magistrát.

Podporná skupina má podľa mestského úradu prispieť k tomu, aby sa osamelí rodičia v Nitre necítili vylúčení či ponechaní bez pomoci. „Vzájomné porozumenie a podpora môžu byť tou najcennejšou pomocou. Prihlasovací formulár do skupiny nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta,“ doplnila radnica.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe