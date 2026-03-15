Nitra: V minulom roku najčastejšie horelo v Starom Meste
Viackrát vlani horelo aj v mestskej časti Horné Krškany, predovšetkým v lokalitách, ktoré obývajú marginalizované skupiny obyvateľov.
Autor TASR
Nitra 15. marca (TASR) - Na území Nitry v roku 2025 vypuklo 113 požiarov, pri ktorých vznikla škoda za viac ako 700.000 eur. Vyplýva to zo správy o požiarovosti, ktorú vypracovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Nitre.
Ako sa v nej konštatuje, pri požiaroch boli dve osoby zranené. Hodnoty, ktoré sa zasahujúcim hasičom podarilo uchrániť, presiahli sumu 8,5 milióna eur. Najväčšie škody, za približne 300.000 eur, vznikli pri požiari stredoškolského internátu na Ulici Boženy Slančíkovej.
V Nitre v roku 2025 najčastejšie horelo v Starom Meste. „Zrejme cestou z diskoték tu bol hlavne v nočných hodinách poškodzovaný mobiliár a zapaľované smetné nádoby. Medzi nimi aj tie podzemné, s ktorými máme pri hasení trošku problémy a vznikajú tu pomerne veľké škody,“ uviedol riaditeľ OR HaZZ Nitra Marek Bekéni.
Viackrát vlani horelo aj v mestskej časti Horné Krškany, predovšetkým v lokalitách, ktoré obývajú marginalizované skupiny obyvateľov. „Je to hlavne Súľovská ulica a Orechov dvor, kde sú hasiči pri zásahoch často aj napádaní a máme tu poškodzovanú techniku,“ povedal Bekéni.
Najviac požiarov vzniklo v mesiacoch júl, kedy horelo 13-krát, najmenej v novembri, kedy došlo k šiestim požiarom. „Najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo v 34 prípadoch úmyselné zapálenie neznámou osobou s celkovou škodou 179.800 eur. Príčinu vzniku požiaru sa nepodarilo zistiť v 23 prípadoch,“ doplnil Bekéni.
