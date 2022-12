V objekte bývalého nitrianskeho kina Palace už prebieha výskum

Nitra 16. decembra (TASR) - Objekt bývalého kina Palace v Nitre prechádza komplexnou rekonštrukciou. Ako informovala radnica, v historickej budove momentálne prebieha výskum a statické posúdenie konštrukcií. V niektorých častiach interiéru sa už začalo s búracími prácami.



Budova bývalého kina je dielom architekta Fridricha Weinwurma z roku 1925. Jej obnova si vyžiada investíciu vo výške približne 2,7 milióna eur. Z nej je 95 percent financovaných zo zdrojov Európskej únie, zvyšok z mestského rozpočtu.



Po dokončení prác by sa mala podoba budovy priblížiť k jej pôvodnému vizuálnemu riešeniu. Bývalú kinosálu chce mesto zmeniť na modernú variabilnú multifunkčnú sálu s prepracovanou zvukovou a svetelnou réžiou. "Odborný dozor stavby nás na poslaneckom kontrolnom dni informoval, že v kine Palace nám vzniká najkvalitnejší hudobný priestor na Slovensku. Ak sa jeho slová naplnia, bude to pre naše mesto ďalšie obrovské plus. Multifunkčná sála bude slúžiť na celé spektrum spoločenských a umeleckých podujatí," uviedol primátor Marek Hattas.



Objekt bývalého kina v centre Nitry bude po rekonštrukcii súčasťou kreatívneho centra, ktoré bude mať svoje priestory aj na Martinskom vrchu pod Zoborom. "Rekonštruujú sa tu ďalšie štyri budovy, v ktorých vzniknú krásne priestory s kaviarňou. Práce na oboch stavbách pokračujú podľa plánu, termín ich dokončenia je koniec roka 2023," doplnil primátor.