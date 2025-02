V priestoroch univerzity v Nitre vzniklo Centrum včasnej pomoci

Nitra 21. februára (TASR) - V priestoroch Kreatívneho centra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vzniklo regionálne Centrum včasnej pomoci. V rámci projektu Sme si rovní 2 ho zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom, skonštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) na oficiálnom otvorení v piatok v Nitre.



Centrá včasnej pomoci sú určené pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vznikli v každom kraji Slovenska. Centrum v Nitre je posledným z regionálnej siete, potvrdil Tomáš. Aktuálne v nich pôsobí 48 sociálnych motivátorov. "Naším cieľom je, aby sme pomohli 1100 klientom po celom Slovensku a minimálne 300 z nich udržali v pracovnom pomere alebo našli ďalšie vhodné zamestnanie na pracovnom trhu," povedal minister.



Cieľom centier je prostredníctvom motivátorov a v spolupráci so psychológmi či metodikmi motivovať zdravotne znevýhodnených ľudí k aktivite a hľadaniu sebauplatnenia. Podľa slov predsedu Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša je výchova mentorov a motivátorov z komunity zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí sa stanú sprevádzačmi pre tých, ktorí to potrebujú, najúčinnejšou sociálnou rehabilitáciou.



Slovenský paralympijský výbor sa podľa slov Riapoša venuje nielen profesionálnemu športu zdravotne znevýhodnených, ale sa usiluje vytvárať podmienky pre celú populáciu Slovenska. Počas paralympijských hier v Tokiu Medzinárodný paralympijský výbor upozornil, že ľudí so zdravotným znevýhodnením pribúda.



Podľa štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie bolo v roku 2012 zdravotne znevýhodnených 12,5 percenta ľudí, v roku 2020 to už bolo 15 percent, čiže 2,5-percentný nárast. "Ak to premeníme na čísla, je to celosvetovo viac ako 1,3 miliardy ľudí a na Slovensku zhruba 800.000 ľudí má nejaké zdravotné postihnutie," skonštatoval Riapoš.



Národný projekt Sme si rovní 2 je financovaný Európskou úniou. Realizovaný je od februára 2024 do konca decembra 2026. "Už teraz spoločne so Slovenským paralympijským výborom diskutujeme o tom, ako v projekte pokračovať aj po tomto termíne," potvrdil Tomáš.