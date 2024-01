V Nitre vzniklo celoročné zberné miesto pre útulok zvierat

Nitra 22. januára (TASR) - V priestoroch Turistického informačného centra (TIC) v Nitre vzniklo celoročné zberné miesto na veci pre útulok zvierat. Pracovníci centra budú zbierku odovzdávať útulku raz do mesiaca, informovalo TIC.



Zbierku pre nitriansky útulok zvierat organizuje TIC pravidelne od jesene 2022. Štafetu prevzalo po Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Koncom minulého roka zorganizovalo vianočnú zbierku. "Granulami, prikrývkami a dekami sme zaplnili celú dodávku," informovali pracovníci centra.



Darcovia môžu v tomto roku nosiť veci pre zvieratá do TIC na Štefánikovej triede každý pracovný deň v čase od 9.00 do 17.00 h. Vítané sú najmä konzervy, deky, obliečky i osušky.