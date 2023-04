V Nitre v roku 2022 najčastejšie horelo v Starom meste

Nitra 16. apríla (TASR) - Hasičom z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Nitre sa vlani pri zásahoch podarilo uchrániť majetok v hodnote viac ako päť miliónov eur. Vyplýva to z vypracovanej správy o požiarovosti.



V roku 2022 horelo na území mesta celkovo 101-krát. Škody, ku ktorým pri požiaroch došlo, boli vyčíslené na vyše 850.000 eur. "Zranilo sa pri nich šesť osôb, o život neprišiel nikto. Najčastejšie horelo na jar, predovšetkým pri vypaľovaní porastov a v lete pri úmyselne založených požiaroch," uviedol Andrej Krbúšik z OR Hazz v Nitre.



Podľa jeho slov bolo najviac požiarov evidovaných v Starom meste, kde vlani horelo 26-krát. Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina došlo k 16 požiarom a na sídlisku Chrenová a v mestskej časti Zobor horelo desaťkrát. "V porovnaní s rokom 2021 bolo v meste Nitra zaevidovaných o sedem požiarov viac. Najčastejšou príčinou požiaru bola nedbalosť a úmyselné založenie," doplnil Krbúšik.