Nitra v roku 2025 nebude zvyšovať sadzby daní z nehnuteľností

Nitra 13. decembra (TASR) - Mesto Nitra v roku 2025 nezvýši sadzby daní z nehnuteľností. Radnicou navrhované zvýšenie mestskí poslanci už druhý rok po sebe neschválili. Výška daní tak zostáva na úrovni roka 2022.



Magistrát predložil na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva materiál, podľa ktorého sa sadzba dane pri bytoch i rodinných domoch mala zvýšiť zo 75 centov na jedno euro za každý začatý štvorcový meter. Pri objektoch slúžiacich na podnikanie mala daň vzrásť zo šesť eur na 6,40 eura. Ako uviedol vedúci odboru miestnych daní a poplatkov Vladimír Petrík, neustály rast nákladov zvyšuje tlak na mestský rozpočet. "Aby ho bolo možné udržať vyrovnaný, bol vypracovaný návrh na zvýšenie daní z nehnuteľnosti. Tento krok prinesie do rozpočtu 1.692.180 eur," vysvetlil.



Na návrh poslanca Igora Kršiaka napokon väčšina mestského zastupiteľstva navrhované zvýšenie daní neschválila. Poslanec Martin Horváth označil toto rozhodnutie za populistické. "Máme sadzbu z roku 2022. Ak by sme ju aj zvýšili, bola by najnižšia z krajských miest. Tento krok skomplikuje mestu aj poslancom situáciu v roku 2025. Iné mestá sadzby daní zvyšujú, aby sa vyrovnali s kritickou situáciou, ktorú zapríčinili externé vplyvy a zákony schvaľované v parlamente. Tieto samosprávy budú mať financie na investície aj na dotácie. My budeme mať problémy s tým, kde vezmeme peniaze na základné funkcie mesta," skonštatoval.



Podľa poslanca Kršiaka v aktuálnej situácii nie je vhodné zvyšovať obyvateľom mesta dane. "Necítim sa ako populista. My tu nie sme len pre ekonomický pragmatizmus," skonštatoval. Viacerí poslanci s ním súhlasili a zdôraznili, že mesto má v prvom rade hľadať úspory u seba. "Súhlasím, že mesto musí pracovať so sadzbami daní citlivo. Navrhovaný nárast sadzieb by pre ľudí znamenal zvýšenie v jednotkách eur, no mesto príde o takmer 1,7 milióna eur, ktoré mu budú chýbať pri poskytovaní služieb pre obyvateľov," pripomenul Horváth.