Večer s Dobšinským: Deti sa stretnutnú so slovenskými rozprávkami

Nitra 13. marca (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre pripravila pre svojich najmladších čitateľov stretnutie so slovenskými rozprávkami. Večer s Pavlom Dobšinským sa bude v knižnici konať 17. marca od 17.00 h do 19.30 h.



Podujatie je určené deťom vo veku od siedmich do desiatich rokov. Tešiť sa môžu na divadielko, tvorivé dielne a súťaže. "Ide o podujatie, ktoré je už v našej knižnici tradičné. Oslavujeme ním tvorbu najznámejšieho slovenského zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského," uviedli organizátori.