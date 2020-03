Veľtrh Nábytok a bývanie presunú na iný termín, kvôli koronavírusu

Nitra 7. marca (TASR) – Medzinárodný veľtrh Nábytok a bývanie v Nitre sa presúva na iný termín. Rozhodlo o tom vedenie štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko. Pôvodne sa mal veľtrh konať od 10. do 15. marca. „Náhradný termín veľtrhu bude zverejnený po upokojení situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19,“ informoval Martin Lužbeťák z nitrianskeho výstaviska.



Rozhodnutiu vedenia podniku predchádzalo niekoľko faktorov. „Prvý prípad ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike bol potvrdený 6. marca. V ten istý deň predseda vlády Peter Pellegrini vyhlásil odporúčanie pre obyvateľov nezúčastňovať sa podujatiach, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí. O deň neskôr sme dostali oznámenie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 o zákaze usporiadať veľtrh v pôvodnom termíne,“ uviedol Lužbeťák.



Vedenie podniku vzhľadom na vzniknutú situáciu rozhodlo o presune veľtrhu. „Sme nútení prijať toto preventívne opatrenie na zabezpečenie ochrany zdravia verejnosti. Nový termín konania veľtrhu bude oznámený podľa vývoja situácie,“ skonštatoval Lužbeťák.