Veľtrh ponúkol stredoškolákom zorientovať sa v ponuke vysokých škôl
Nitra 4. marca (TASR) - Zorientovať sa v ponuke vysokých škôl pomohol študentom stredných škôl v Nitre a okolí veľtrh Alma Mater. Na výstavisku Agrokomplex ponúkol prehľad o študijných programoch, prijímacích konaniach, štipendiách, internátoch či študentskom živote, informovali organizátori.
Cieľom veľtrhu, ktorý Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR organizuje postupne v 12 slovenských mestách, je uľahčiť stredoškolákom rozhodovanie o ďalšom kroku po maturite. Tým poskytuje možnosť osobného kontaktu so zástupcami škôl a študentami, ktorí na školách učia alebo študujú.
Veľtrh zároveň predstavil štipendiá Študujem doma, Slovensko ma odmení, ktoré im umožňujú získať až 4000 eur ročne, zahraničným študentom 5000 eur ročne. Novinkou je, že o štipendium sa môžu uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia.
Predchádzajúce ročníky potvrdili záujem mladých ľudí. Veľtrhy navštívilo takmer 21.000 žiakov z celého Slovenska. V nasledujúcich dňoch pokračujú v Banskej Bystrici, Bratislave, Trnave a Trenčíne.
