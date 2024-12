Verejná zbierka v Nitre má pomôcť zmodernizovať detskú kliniku

Nitra 3. decembra (TASR) - Nezisková organizácia Spolu našim deťom odštartuje slávnostným koncertom zbierku na rekonštrukciu a modernizáciu Kliniky detí a dorastu vo Fakultnej nemocnici (FN) v Nitre. Ako uviedla primárka kliniky Kristína Klučková, koncert sa bude konať v piatok 6. decembra o 17. hodine v nitrianskej synagóge.



Organizácia chce od sponzorov a individuálnych darcov vyzbierať približne 500.000 eur. Tie majú byť využité na zlepšenie podmienok pre detských pacientov, ich rodičov i samotný zdravotnícky personál. "Chceli by sme, aby každá izba mala svoje sociálne zariadenie, aby na izbách bolo menej ľudí. Chceli by sme vedieť odseparovať infekčné a neinfekčné deti. Nejaké izolačné miestnosti máme, ale tiež si už vyžadujú investície. Tiež by bolo vhodné, aby rodičia, ktorí chcú byť so svojimi deťmi, nemuseli prespávať na stoličkách, ale zabezpečili by sme im aspoň mobilné lôžka," skonštatovala Klučková.



Lekárka Radka Reguli pripomenula, že na detskej klinike sa liečia rôznorodí pacienti. Sú tu deti od troch do 19 rokov, chlapci aj dievčatá, s infekčnými aj neinfekčnými diagnózami. "Realita je taká, že ak nám príde dieťatko, ktoré zvracia, tak musíme iné dieťa, napríklad so zápalom pľúc, presťahovať. A to aj o polnoci, so všetkými jeho vecami, aby sme mali približne rovnaké diagnózy pokope. Podobne musíme zvažovať, aby sme tínedžerov, chlapcov a dievčatá, nedávali na jednu izbu, pretože im to je už nepríjemné. Tým, že väčšina našich príjmov je urgentná a mamičky k nám často prídu nepobalené, tak by sme boli radi, keby sme im boli schopní poskytnúť aspoň nejaký toaletný papier, mydlo, uterák," vysvetlila Reguli.



Jedným z hlavných cieľov finančnej zbierky je tak zabezpečenie hygienických a sociálnych štandardov na klinike, kde je mesačne hospitalizovaných približne 200 detí. "Asi za najväčší problém považujeme to, že keď sú rodičia u nás hospitalizovaní, tak majú od nás k dispozícii stoličku. Je to pre 21. storočie naozaj nedostatočné, ale lôžka pre nich momentálne nemáme k dispozícii. Potrebujeme tento problém riešiť, aby sme im dokázali vyhovieť," uviedla lekárka a členka správnej rady organizácie Spolu našim deťom Zuzana Ondrejmišková.



Ako prezradil riaditeľ FN Nitra Ondrej Šedivý, nemocnica už má pripravenú štúdiu na rekonštrukciu nevyužívaného pavilónu Olympia. V ňom by mala nájsť sídlo samostatná detská klinika. "Je to veľkorysý a logicky rozdelený priestor. Štúdia je kvalitne vypracovaná a keď sa nám podarí spraviť dobrý projekt a získať naň peniaze, tak tento zámer zrealizujeme. Detská klinika tak bude mať moderné priestory, aké si zaslúžia deti, ich rodičia a, samozrejme, aj personál," dodal Šedivý.