Verejnosť môže v Nitre navrhnúť lokality, v ktorých má pribudnúť zeleň
Mesto na tento účel zriadilo stránku www.zelenemestonitra.sk.
Autor TASR
Nitra 20. októbra (TASR) - V tomto roku pribudnú v Nitre desiatky nových stromov a stovky kusov trvaliek a okrasných kríkov. Informoval o tom mestský úrad, ktorý zároveň pripomenul, že lokality, v ktorých sa má vysadiť zeleň, môže navrhovať aj verejnosť.
Mesto na tento účel zriadilo stránku www.zelenemestonitra.sk. „Zelené mesto je responzívna webová aplikácia, ktorá umožní jednoduchou modernou formou podieľať sa na výsadbe zelene v meste. Pomocou webu alebo smartfónu môže každý označiť miesto, kde by si prial vysadiť strom. Tieto návrhy budú slúžiť ako databáza, vďaka ktorej získame prehľad o dopyte po zeleni,“ uviedol magistrát.
Aplikácia je tiež pomôckou pri výbere lokalít pre náhradné výsadby. Zároveň slúži aj na informovanie o sadení nových stromov. „Po vysadení stromu môže mesto označiť návrh ako zrealizovaný a obyvatelia tak budú môcť vidieť, ktoré ich návrhy boli aj uskutočnené,“ doplnil magistrát.
Podľa mestského úradu pribudlo v roku 2024 v Nitre 86 vzrastlých stromov a 420 okrasných tráv, trvaliek a kríkov. „V tomto roku vysadíme 145 stromov a 878 okrasných tráv, trvaliek a kríkov,“ dodala radnica.
