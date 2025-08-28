< sekcia Regióny
V Nitre si slávnostným zhromaždením pripomenuli výročie SNP
Okrem predstaviteľov štátnej správy a samosprávy sa na pietnom akte zúčastnili aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov či príslušníci Ozbrojených síl SR.
Autor TASR
Nitra 28. augusta (TASR) - Slávnostným zhromaždením a kladením vencov k Pamätníku víťazstva si vo štvrtok v Nitre verejnosť pripomenula 81. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Okrem predstaviteľov štátnej správy a samosprávy sa na pietnom akte zúčastnili aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, príslušníci Ozbrojených síl SR, predstavitelia politických strán i nitrianskych univerzít.
Ako uviedli rečníci vo svojich príhovoroch, SNP patrí k najvýznamnejším medzníkom moderných dejín Slovenska. „Povstanie bolo prejavom odvahy, vzdoru a túžby po slobode, bolo dôkazom, že aj v časoch najväčšieho útlaku sa našli ľudia, ktorí sa neváhali postaviť na odpor,“ povedal vo svojom príhovore predseda NSK Branislav Becík.
Podľa jeho slov SNP nie je možné vnímať iba ako spomienku na minulosť, ale aj ako výzvu i pre súčasnosť. „Musíme chrániť hodnoty demokracie, slobody a spravodlivosti, ktoré neprišli sami od seba, ale boli vybojované a zaplatené krvou a životom tisícov ľudí. Nezabúdajme, že hrdinstvo povstalcov nebolo samozrejmosťou, bolo rozhodnutím riskovať všetko pre budúcnosť krajiny. Musíme pestovať pamäť, odolávať extrémizmu, odmietať nenávisť a stáť pri hodnotách, ktoré tvoria základ mierového spolužitia,“ skonštatoval Becík.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) pripomenul, že Európa žije už desaťročia v mieri. „Ten spočíva v tom, že nám nad hlavami nelietajú lietadlá, že nám tu nepadajú bomby, ako sa to deje u suseda na Ukrajine. Myslím si, že mnohí z nás až teraz pochopili, že tieto pietne miesta a tieto akcie nemajú byť formálne, ale skutočne majú byť o tom, aby sme sa zamysleli, aký odkaz nám všetci tí, ktorí sa obetovali, zanechali,“ dodal Gašpar.
