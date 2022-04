Viaceré turistické atrakcie v Nitre zostanú počas sviatkov otvorené

Nitra 14. apríla (TASR) – Obyvatelia i návštevníci Nitry môžu aj počas veľkonočných sviatkov navštíviť viaceré atrakcie v meste. Ako informovalo nitrianske Turistické informačné centrum (TIC), otvorený bude napríklad hradný areál i Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU)



Park botanickej záhrady bude počas sviatkov otvorený od 10.00 do 18.00 h. „Sprístupnené bude aj Vivárium SPU, a to vo štvrtok a v piatok od 9.00 do 15.00 h a v sobotu a nedeľu od 10.00 do 12.00 h. Na Veľkonočný pondelok bude zatvorené,“ uviedlo TIC.



Turisti môžu sviatky využiť aj na návštevu Nitrianskeho hradu. Katedrála sv. Emeráma na Nitrianskom hrade bude otvorená každý deň do 18.00 h okrem času, keď v nej budú prebiehať bohoslužby. V rovnakom čase bude sprístupnený aj hradný areál. Počas veľkonočných sviatkov, s výnimkou pondelka, bude otvorené aj Diecézne múzeum. Turisti ho môžu navštíviť v čase od 10.00 do 17.00 h.