Viacerí obyvatelia v Nitre musia zostať v karanténe

Nitra 19. marca (TASR) – Obyvatelia častí ulíc Borová a Roľnícka museli ísť do karantény a zostať v domácej izolácii. Vyhlášku k dodržiavaniu karanténnych opatrení v týchto lokalitách už vo štvrtok (18. 3.) vydal aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.



Uvádza sa v nej, že do izolácie musia ísť osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19 z bytových jednotiek na Borovej ulici číslo 12, 29 a 31 a na Roľníckej ulici číslo 15. Do karantény musia ísť aj ľudia, ktorí boli s pozitívnymi osobami v úzkom kontakte.



Kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení je podľa vyhlášky povinné zabezpečiť mesto Nitra v spolupráci so štátnou políciou a ďalšími zložkami. „Polícia už bola o situácii upovedomená. Tá v spolupráci s príspevkovou organizáciou ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny zabezpečuje dodržiavanie karanténnych opatrení,“ uviedol hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.



Radnica podľa jeho slov zasahuje iba v prípade, že o to požiadajú jednotlivé zložky. „Je to napríklad v prípade, že rodiny, ktoré majú byť v karanténe, nespolupracujú alebo sa vyskytnú iné problémy. V prípade potreby zapájame aj našich členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí sú pre nás spojkou medzi marginalizovanou komunitou a samosprávou. Nákupy si osoby v karanténe zabezpečujú cez svojich príbuzných, prípadne cez Zdravé regióny,“ dodal Holúbek.