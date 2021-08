Víkend bude v Nitre patriť hodovým a dožinkovým slávnostiam

Nitra 13. augusta (TASR) – V Nitre sa bude počas víkendu konať tretí ročník hodových a dožinkových slávností. Hody sa v Nitre konali pravidelne od 18. storočia, počas augustovej púte k Matke Božej na Kalvárii. Spoločne s dožinkami sa v Nitre každoročne slávili, časom sa však na túto tradíciu zabudlo.



Mesto obe slávnosti v roku 2019 obnovilo. „Táto myšlienka vznikla z toho, že chceme nadväzovať na živé a autentické tradície Nitry a mestskej minulosti. Chceme využiť aj potenciál Nitry ako poľnohospodárskeho mesta. Myslím, že s tým netreba bojovať, ale, naopak, využiť to v dnešnom modernom trende. Chceme prezentovať Nitru ako mesto moderných kvalitných domácich produktov,“ uviedol viceprimátor Daniel Balko.



Aj preto sú hody i dožinky spojené práve s jarmokom, na ktorom už tretí rok budú prezentovaní najmä výrobcovia, ktorí sú nositeľmi regionálnych značiek. „Práve pri nich je záruka nielen autentickosti, ale aj kvality výrobkov. Našou veľkou ambíciou je vrátiť sa k zašlej sláve nitrianskych dožiniek ako najväčšieho trhu domácich výrobkov na Slovensku,“ povedal Balko.



Nitrianske hody a dožinky sa začnú v sobotu 14. augusta. Sobotný program bude podľa Balka ladený viac hodovo.



„To znamená, že bude orientovaný skôr na oddych a na strednú a mladšiu generáciu. Bude jarmok aj remeselníci a, samozrejme, bude aj večerná tancovačka, tak ako to na hodoch vždy bývalo. Nedeľa je dožinková, aj keď dopoludnie bude spojené ešte aj s hodmi, pretože sa bude konať tradičná mariánska púť na Kalváriu. Takže prvá časť nedeľného programu bude duchovná. Popoludní už bude dožinkový program vrátane sprievodu. Bude orientovaný skôr na prezentáciu folklóru v jeho pôvodnej podobe, ale aj v modernejších alternatívnych hudobných žánroch,“ skonštatoval Balko.



Ako pripomenul, výhodou je, že momentálna pandemická situáciu umožňuje otvorenie stánkov s občerstvením. „Je to obrovské šťastie, pretože to bola jedna z hlavných myšlienok, aby sme obnovili nielen remeselné tradície, ale aj tradičné gastronomické špeciality. Takže dúfam, že tento rok budú môcť ľudia opäť ochutnať napríklad nitrianske drapáky a ďalšie špeciality, ktoré sa spájajú s Nitrou. Myslím, že takýto program by bez gastroslužieb nebol úplný,“ dodal Balko.