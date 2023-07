Súťaž o najkrajšiu knižnú búdku v Nitre vyhrala UKF

Nitra 7. júla (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa stala víťazom v súťaži o najkrajšiu knižnú búdku. Uviedla to Krajská knižnica Karola Kmeťka Nitre, ktorá súťaž zorganizovala v rámci projektu Rozčítajme Nitru.



Do projektu sa zapojili viaceré organizácie v meste. Svoje knižné búdky vyrobila okrem UKF aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Stredná odborná škola stavebná, Dom Matice slovenskej, Agrokomplex, OBI a Turistické informačné centrum. "UKF s počtom 195 sčítaných hlasov verejnosti získala so svojou knižnou búdkou prvé miesto. Umiestnená je v areáli univerzity na Dražovskej ulici," informovala krajská knižnica.



Vďaka projektu Rozčítajme Nitru vznikli v uliciach mesta knižné búdky, ktoré fungujú na princípe požičaj, prečítaj a vráť alebo vymeň. "Čitatelia si budú môcť vziať knihu, ktorá sa im zapáči a po prečítaní ju vrátia alebo vymenia za inú. Cieľom týchto malých bezplatných knižníc je zlepšiť prístup čitateľov ku knihám. Zároveň ich chceme odtrhnúť od sveta mobilov, tabletov a počítačov a prilákať ich nielen k čítaniu, ale aj k spoločnému tráveniu voľného času v meste či parku," pripomenula knižnica.