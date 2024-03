Vlani sa v Nitre vytriedilo takmer 20.000 ton odpadu

Nitra 11. marca (TASR) - V priebehu roka 2023 sa v Nitre podarilo vytriediť takmer 20.000 ton odpadu. Podľa radnice to predstavuje 43,5 percenta z komunálneho odpadu, ktorého bolo vlani celkovo 45.550 ton.



Ako pripomenul mestský úrad, ide o pokles o štyri percentá. Podľa odboru životného prostredia môže byť jednou z príčin zálohovanie jednorazových obalov na nápoje. "Obaly dovtedy končiace v nádobách na triedený zber teraz dostávajú šancu na 'nový život'. Čo je veľmi pozitívne," uviedla Katarína Drgoňová z mestského úradu.



Nitrania vlani najviac triedili biologicky rozložiteľný odpad, ktoré bolo 9143 ton. Plastov sa vytriedilo viac ako 868 ton, skla 933 ton a papiera takmer 2272 ton. "Vďaka triedeniu odpadu šetríme nielen prírodné zdroje, ale aj našu peňaženku. Čím viac odpadu vytriedime, tým menej mesto musí platiť za uloženie odpadu na skládku odpadov. Od tohto množstva sa odvíja aj výška sadzby poplatku za komunálne odpady, v Nitre to je 18 eur za tonu odpadu," vysvetlil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Najväčší podiel odpadu, ktorý mohol byť vyseparovaný a nebol, tvorí v Nitre záhradný odpad, plasty, textil a kuchynský odpad. Minulý rok to mesto zistilo analýzou v spolupráci s Nitrianskymi komunálnymi službami. "Zložky tohto odpadu boli znehodnotené tým, že skončili v zmesovom komunálnom odpade," skonštatovala Drgoňová. Ako doplnila, pozitívny je veľký záujem občanov o odovzdanie použitých kuchynských olejov a tukov. Mesto tento zber organizuje v spolupráci s externou firmou dvakrát ročne.