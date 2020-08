Vo Vazulovej veži v Nitre bude k dispozícii Pojazdná knižnica

Nitra 17. augusta (TASR) – Na Nitrianskom hrade otvoria v utorok 18. augusta pojazdnú knižnicu. Nachádzať sa bude v kaviarni Vazulka vo Vazulovej veži.



Knižnica bude po jej sprístupnení bezplatne k dispozícii návštevníkom hradu a kaviarne do 18. septembra, denne od 10.00 h do 22.00 h. Projekt realizuje nadácia Nitrianskeho samosprávneho kraja Pomoc v spolupráci s občianskym združením Inšpirujme svet a diecéznym múzeom.



Podľa organizátorov je jej hlavným cieľom ponúknuť verejnosti knihy, ktoré inšpirujú a sú vhodným a pozitívnym príkladom pre ľudí. „Mnohí si nemôžu dovoliť z finančných dôvodov nové knihy, preto vznikla myšlienka pojazdnej knižnice s motivačnou, duchovnou a náučnou literatúrou. Knižnica bude umiestnená na rôznych verejných miestach ako sú školy, kaviarne, nemocnice, reštaurácie, mestské i obecné úrady či knižnice,“ informovala nadácia Pomoc.



V knižnici na Nitrianskom hrade nájdu záujemcovia publikácie s rôznymi praktickými radami. „Napríklad ako postupovať pri pracovnom pohovore, ako komunikovať, ako pracovať s ľuďmi, ako byť úspešný, ako nájsť vnútorný pokoj a silu, a tiež inšpiratívne príbehy úspešných ľudí. Chceme zvýšiť šance mladých ľudí, ľudí prechádzajúcich ťažkým životným obdobím a ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia začleniť sa do spoločnosti a zlepšiť kvalitu ich života,“ konštatuje sa v stanovisku nitrianskeho biskupstva.