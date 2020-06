Vo Vazulovej veži na Nitrianskom hrade otvorili kaviareň

Nitra 1. júna (TASR) – Vo Vazulovej veži na Nitrianskom hrade vznikla nová kaviareň. V historickej hradnej veži ju sprevádzkovala spoločnosť Castellum. Do kaviarne môžu zavítať nielen účastníci bohoslužieb po ich skončení, ale aj bežní návštevníci Nitrianskeho hradu, informovalo Nitrianske biskupstvo.



Vazulova veža bola podľa legendy miestom, kde bol väznený bratranec prvého uhorského kráľa Štefana Vazul. Vylúpnuté oči, olovo naliate do uší a štyri chladné steny neveľkej hradnej bašty mu boli trestom za to, že ako Štefanov blízky príbuzný mohol po smrti jeho syna ohroziť nástupníctvo jeho synovca Petra Orseola.



Pôvodne mala Vazulova veža dve podlažia s dvoma vstupmi z nádvoria a z hradnej ochodze. V spodnej časti veže sa nachádzala strieľňa pre kanón, na hornom podlaží boli umiestnené dve okná smerom na východ a jedno na sever. Pod vežou sa nachádza hladomorňa. Múr s vežou uzatvára malé východné nádvorie s hradnou studňou, ktorá mala hĺbku minimálne 60 metrov. Nad ňou sa nachádzalo čerpacie zariadenie s veľkým dreveným bubnom na vyťahovanie vody.