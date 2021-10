V Nitre pokračuje v sobotu očkovanie proti koronavírusu

Nitra 14. októbra (TASR) – Vo Veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC) v Nitre bude v sobotu pokračovať očkovanie záujemcov proti ochoreniu COVID-19. Zdravotníci budú k dispozícii v čase od 8:00 do 12:00. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Oľga Prekopová. NSK je zriaďovateľom VKOC.



Vakcínou Comirnaty spoločnosti Pfizer/BioNTech sa bude v nitrianskom VKOC očkovať v čase od 8.00 do 10.00 h, k dispozícii je 200 vakcín. Od 10.30 do 12.00 h budú zdravotníci očkovať vakcínou Janssen, dostupných je 200 vakcín. Podľa slov Prekopovej je aktuálne prihlásených približne 100 záujemcov. „Očkovať sa budú aj neregistrované osoby a deti do 12 rokov so sprievodom zákonného zástupcu,“ potvrdila Prekopová.