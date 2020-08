Vodičov aj chodcov čakajú v centre Nitry dopravné obmedzenia

Nitra 12. augusta (TASR) – Vodičov aj chodcov čakajú v centre Nitry v nasledujúcich týždňoch viaceré dopravné obmedzenia. Začnú sa 17. augusta a potrvajú až do 18. septembra. Organizácia dopravy bude v tomto období realizovaná dočasným dopravným značením a dopravným zariadením, upozornil Matúš Maruniak z nitrianskeho mestského úradu.



Z dôvodu prípravných a stavebných prác bude čiastočne uzatvorená Štúrova ulica. Od 19. do 21. augusta sú naplánované práce s kanalizačnými prípojkami. „Od 28. augusta do 1. septembra sa Štúrova ulica opäť v určitých úsekoch čiastočne uzatvorí, keďže sa bude robiť finalizácia prác na ceste,“ uviedol Marián Vilček zo spoločnosti, ktorá koordinuje výstavbu polyfunkčného objektu Tabáň.



Ďalšie obmedzenia čakajú na účastníkov cestnej premávky na Palánku. „Od 28. augusta do 1. septembra bude 25 metrov od začiatku ulice Palánok úplne uzatvorený. Najväčším zásahom do organizácie peších trás bude patriť uzávera priechodu pre chodcov medzi ulicami Palánok a Cintorínska, ktorá by mala trvať približne dva týždne. Palánok bude následne po úplnej uzávere ďalej čiastočne uzatvorený v termíne od 1. do 18. septembra,“ spresnil Maruniak.



Od 19. augusta do 18. septembra budú dopravné obmedzenia v rôznych etapách aj na Piaristickej ulici. Od 19. augusta do 21. augusta sa budú robiť kanalizačné prípojky, dopravné obmedzenia budú pokračovať aj od 1. do 18. septembra. Realizácia prác na vodovode bude dôvodom obmedzení aj na Cintorínskej ulici, ktorá bude čiastočne uzatvorená od 17. do 23. augusta.