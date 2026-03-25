Nitra vstúpila do Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska
Platforma nie je uzavretým klubom veľkých miest, ale otvára sa aj ďalším samosprávam.
Autor TASR
Nitra 25. marca (TASR) - Mesto Nitra vstúpilo do Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska (PAMOS). Informoval o tom predseda rady asociácie Peter Bánovec. Nitra bola podľa jeho slov posledným krajským mestom, ktoré do PAMOS-u vstúpilo.
„Spolu s nedávno prijatým mestom Trenčín tak dnes asociácia združuje všetky krajské mestá Slovenska a potvrdzuje svoju pozíciu kľúčovej odbornej platformy pre oblasť regulácie parkovania. Je to dôležitý signál, že potreba koordinácie, výmeny skúseností a spoločného postupu v oblasti parkovacej politiky je reálna a naliehavá,“ uviedol Bánovec.
Ako doplnil, PAMOS nie je iba diskusnou platformou, jej ambíciou je prinášať konkrétne riešenia. Na tento účel boli vytvorené odborné pracovné skupiny, ktoré sa venujú kľúčovým témam - od legislatívy, cez technológie a kontrolu parkovania až po dopravné značenie. Výstupy týchto skupín majú ambíciu priamo ovplyvňovať prax miest aj budúce legislatívne zmeny.
Platforma nie je uzavretým klubom veľkých miest, ale otvára sa aj ďalším samosprávam. „PAMOS bude v najbližšom období pokračovať v rozširovaní členskej základne a zároveň posilňovať odborné aktivity pracovných skupín s cieľom prinášať systémové a udržateľné riešenia v oblasti parkovacej politiky,“ zdôraznil Bánovec.
PAMOS sa ako odborná platforma zameriava na podporu regulácie parkovania, výmenu skúseností medzi samosprávami a tvorbu návrhov riešení v oblasti legislatívy, technológií a organizácie dopravy. „Združuje mestá, odborníkov, akademickú obec aj technologických partnerov,“ doplnil Bánovec.
„Spolu s nedávno prijatým mestom Trenčín tak dnes asociácia združuje všetky krajské mestá Slovenska a potvrdzuje svoju pozíciu kľúčovej odbornej platformy pre oblasť regulácie parkovania. Je to dôležitý signál, že potreba koordinácie, výmeny skúseností a spoločného postupu v oblasti parkovacej politiky je reálna a naliehavá,“ uviedol Bánovec.
Ako doplnil, PAMOS nie je iba diskusnou platformou, jej ambíciou je prinášať konkrétne riešenia. Na tento účel boli vytvorené odborné pracovné skupiny, ktoré sa venujú kľúčovým témam - od legislatívy, cez technológie a kontrolu parkovania až po dopravné značenie. Výstupy týchto skupín majú ambíciu priamo ovplyvňovať prax miest aj budúce legislatívne zmeny.
Platforma nie je uzavretým klubom veľkých miest, ale otvára sa aj ďalším samosprávam. „PAMOS bude v najbližšom období pokračovať v rozširovaní členskej základne a zároveň posilňovať odborné aktivity pracovných skupín s cieľom prinášať systémové a udržateľné riešenia v oblasti parkovacej politiky,“ zdôraznil Bánovec.
PAMOS sa ako odborná platforma zameriava na podporu regulácie parkovania, výmenu skúseností medzi samosprávami a tvorbu návrhov riešení v oblasti legislatívy, technológií a organizácie dopravy. „Združuje mestá, odborníkov, akademickú obec aj technologických partnerov,“ doplnil Bánovec.