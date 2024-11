Nitra vybrala víťazný návrh na riešenie priestranstva pred OC Sandokan

Nitra 29. novembra (TASR) - Porota zložená z predstaviteľov mesta Nitra a odbornej verejnosti vybrala víťaza súťaže návrhov na revitalizáciu verejných priestranstiev pred obchodným centrom (OC) Sandokan na nitrianskom sídlisku Klokočina. "Prvé miesto obsadil žilinský ateliér Endorfine. Uspel v tvrdej konkurencii deviatich autorských kolektívov zo Slovenska a troch z Českej republiky," uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Ako zdôraznil, zatiaľ ide iba o návrh. Finálne riešenie vznikne až po zapracovaní pripomienok odbornej komisie a ďalších konzultáciách. Tie budú riešiť napríklad prehodnotenie umiestnenia cyklotrasy, parkovacích plôch a doplnenie detských prvkov. Účastníci súťaže vo svojich návrhoch riešili budúci vzhľad okolia obchodného centra s rozlohou približne jeden hektár, medzi ulicami Jurkovičova a Mikovíniho.



Na víťaznom návrhu porotcovia ocenili jeho jednoznačnosť a prepracovanosť. "Zároveň vyzdvihli, že je triezvy z pohľadu náročnosti na realizáciu a rozdeľuje lokalitu na jasne definované celky, ktoré majú logiku. Riešené územie sa môže stať príkladom, ako vhodne pristupovať k revitalizácii lokálnych centier sídliskových zástavieb 20. storočia," skonštatovali porotcovia.



Primátor Marek Hattas vyzdvihol, že návrh vzišiel aj z pripomienok obyvateľov sídliska, ktorí mali možnosť v dotazníku vyjadriť svoje názory na to, ako by malo okolie Sandokanu vyzerať. "Záleží nám na názore tých, ktorí budú tento priestor najčastejšie využívať, teda na názore obyvateľov Klokočiny. Rovnako sme pri zisťovaní názorov oslovili aj obchodné prevádzky, ktoré tu pôsobia," doplnil Hattas.



Podľa viceprimátora Petra Mezeia vznikne na Klokočine priestor, ktorý bude slúžiť deťom i seniorom. "Počítame tu s množstvom zelene, pribudne parková plocha s toaletami, vodné prvky, priestor na usporiadanie trhov a ďalších komunitných podujatí. Bude to srdce Klokočiny," dodal Mezei. Ako pripomenul mestský poslanec Pavol Obertáš, mesto sa teraz bude usilovať získať na revitalizáciu peniaze. "Nie je vylúčené ani externé financovanie v prípade, že na úpravu verejných priestranstiev budú vypísané výzvy," uviedol.