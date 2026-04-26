Nitra vybudovala nové osvetlenia nad priechodmi pre chodcov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Nitra 26. apríla (TASR) - Nitrianska radnica v priebehu apríla vybudovala osvetlenia nad novovyznačenými priechodmi pre chodcov. Ako informovala, nachádzajú sa na Dlhej ulici.

Nové svetlá pribudli v častiach Janíkovce a Mikova Ves. „Tieto lokality boli zvolené cielene. Oba priechody sú v blízkosti zastávok MHD a prispievajú tak ku zvýšenej bezpečnosti pri prechode na druhú stranu ulice pre chodcov aj cestujúcich využívajúcich autobusovú linku číslo 19,“ uviedol mestský úrad.

Ako doplnil, z Nitry do mestskej časti Janíkovce vedie aj rekreačná cyklotrasa. „Vďaka osvetleniu budú aj cyklisti prechádzajúci v úseku cez cestu lepšie viditeľní pre šoférov. Celkové náklady na realizáciu osvetlenia a priechodov boli 37.006 eur s DPH,“ doplnila radnica.
