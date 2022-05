Nitra vyčlenila na šport dotácie v hodnote 650.000 eur

Nitra 2. mája (TASR) – Mesto Nitra podporí šport a športové kluby dotáciami v hodnote 650.000 eur. Mestskí poslanci rozhodli, že z tejto sumy pôjde 370.000 eur na takzvané strategické športy a vyše 236.000 eur na ostatné športy. „Zostávajúcich približne 44.000 eur by malo ísť na podporu športových podujatí v meste a pre znevýhodnených športovcov,“ uviedol viceprimátor Daniel Balko.



Ako pripomenul, hlavným kritériom na získanie podpory z mesta je fungujúca mládežnícka základňa. „To platí pre každý športový klub, či je slovenským lídrom v najvyššej súťaži príslušného športu alebo amatérskym klubom. A keď klub získa dotáciu, minimálne jej polovica musí byť použitá práve na mládež,“ vysvetlil Balko.



Podľa jeho slov tak mesto podporuje rast mladých športovcov a zapájanie odchovancov nitrianskych klubov do A mužstiev a reprezentácie. „V porovnaní s inými mestami na Slovensku patrí Nitra svojim prístupom k športu k tým najaktívnejším. A to nielen výškou vyčlenenej sumy, ale aj jasnými kritériami. Vďaka nim sa nám podarilo v dotačnej politike byť koncepčnými a predvídateľnými a športovci zasa dopredu vedia, čo môžu od mesta očakávať a podľa toho sa zariadiť,“ dodal Balko.