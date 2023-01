Nitra vydala doteraz 236 hlasovacích preukazov na referendum

Nitra 17. januára (TASR) – Mesto Nitra vydalo do utorka celkovo 236 hlasovacích preukazov voličom, ktorí majú záujem hlasovať v sobotňajšom (21. 1.) referende mimo miesta svojho trvalého pobytu. Podľa slov hovorcu mesta Tomáša Holúbka môže počet vydaných hlasovacích preukazov ešte stúpnuť, záujemcovia oň môžu požiadať do piatka (20. 1.) do 12.00 h. O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo mesto celkovo šesť občanov s trvalým pobytom v Nitre.



V meste Nitra bude počas referenda zriadených celkovo 72 volebných okrskov. "Oproti voľbám pribudol jeden okrsok, ktorý bude zriadený na okresnom úrade. Ten bude určený pre ľudí s ochorením COVID-19, ktorí požiadajú o prenosnú schránku. Čiže prenosné schránky pre nich nebudú riešiť jednotlivé okrskové komisie, ale jedna komisia na okresnom úrade pre celé mesto," skonštatoval Holúbek. Mesto Nitra eviduje 63.585 oprávnených voličov, ktorí môžu odovzdať svoj hlas v sobotňajšom referende.