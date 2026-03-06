< sekcia Regióny
Nitra vyhlási architektonickú súťaž na novú športovú arénu
Mesto očakáva, že získa komplexný projekt arény, ktorý bude podkladom pre získanie rozhodnutia o stavebnom zámere a pre úspešnú realizáciu stavby.
Autor TASR
Nitra 6. marca (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom rokovaní 5. marca odsúhlasilo spustenie architektonickej súťaže na novú hokejovú arénu. Ako sa uvádza v schválenom materiáli, samotná súťaž má byť vyhlásená v druhej polovici marca.
Nová hokejová aréna aj s ďalšou infraštruktúrou má vyrásť v športovom areáli pod Nitrianskym hradom, očakávané celkové náklady na jej výstavbu sú 86,1 milióna eur s DPH. Predpokladaná hodnota projektovej prípravy je vyše 4,3 milióna eur s DPH. Jej súčasťou bude architektonická štúdia, ďalšia projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti a ďalších krokov, ktoré povedú k samotnej výstavbe.
Ako sa uvádza v zadaní pre architektonickú súťaž, nová Nitra Aréna sa má stať novou mestskou a krajskou dominantou. „Hľadáme návrh, ktorý presvedčivo skĺbi hlavné hokejové využitie s maximálnou flexibilitou pre halové športy, kultúrne, kongresové, exhibičné a komerčné aktivity nielen mestského a celoslovenského významu, ale aj medzinárodného formátu s plnohodnotným zázemím,“ konštatuje sa v zadaní.
Dôležitou podmienkou je vytvorenie atraktívneho verejného priestoru, ktorý musí zahŕňať vznik uceleného športovo-rekreačného územia s ohľadom na kultúrno-historické hodnoty Nitrianskeho hradu a historického Horného mesta. „Dôležitou podmienkou je koncepcia návrhu spôsobom, ktorý zabezpečí zachovanie extraligového hokeja aj počas výstavby arény,“ píše sa v zadaní.
Mesto očakáva, že získa komplexný projekt arény, ktorý bude podkladom pre získanie rozhodnutia o stavebnom zámere a pre úspešnú realizáciu stavby. „Projekt musí preukázať minimalizáciu environmentálnej stopy, integráciu obnoviteľných zdrojov, nízku energetickú náročnosť a hospodárenie s vodou. Takisto musí byť podkladom pre vytvorenie kvalitného vnútorného prostredia, implementáciu inteligentných systémov pre riadenie budovy, pohodlný a bezpečný pre divákov s prevádzkovou efektivitou, životnosťou, odolnosťou a univerzálnym dizajnom,“ uvádza sa v zadaní.
„Rozhodnutie vybudovať modernú arénu chápem ako jednu z najvýznamnejších investícií v novodobej histórii Nitry a regiónu. Je to investícia nielen do športu, ale do kvality života obyvateľov a do budúcnosti mesta ako centra regiónu,“ povedal primátor Marek Hattas. „Som presvedčený, že krajské mesto si zaslúži moderný a reprezentatívny stánok. Nová multifunkčná aréna má šancu stať sa priestorom, ktorý bude spájať šport, kultúru, ľudí aj generácie. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa na tomto projekte bude podieľať ako partner, pretože veríme, že úspech krajského mesta je úspechom celého regiónu,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.
