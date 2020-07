Nitra vyhlási novú súťaž na prevádzkovateľa MHD

Nitra 1. júla (TASR) – Mesto Nitra vyhlási novú súťaž na dopravcu, ktorý bude zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu (MHD). Radnica vyhlásila súťaž už vlani, prihlásil sa však do nej iba jeden uchádzač, ktorého podmienky magistrát neakceptoval a celú súťaž zrušil.



Mestskí poslanci teraz na svojom rokovaní 29. júna rozhodli o vyhlásení novej verejnej obchodnej súťaže. Celková cena zákazky je takmer 129 miliónov eur. Zmluva s víťazom má byť podpísaná od 1. januára 2022 na obdobie desiatich rokov s možnosťou trojročného predĺženia. Počíta s objemom približne 55 miliónov najazdených kilometrov nielen v Nitre, ale aj pre okolité obce Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce a Štitáre.



Zastupiteľstvo odporučilo primátorovi Marekovi Hattasovi vyhlásiť súťaž najneskôr do konca augusta. „Ja si myslím, že to bude oveľa skôr, pretože hráme o čas. Čím skôr vyhlásime súťaž, tým je väčšia šanca, že sa prihlási viac účastníkov. Chceme, aby dodávateľ, ktorý súťaž vyhrá, mal minimálne 12 mesiacov na prípravu. To znamená, že oproti minulej súťaži budú mať teraz účastníci oveľa viacej času,“ skonštatoval Hattas.



Podľa jeho slov sa mesto snažilo formulovať súťažné podmienky čo najpresnejšie, aby súťažiaci presne vedeli, do čoho idú. „Vďaka tomu si do svojich cien nemusia dávať takzvanú ,vatu', a teda je tu priestor na to, aby tá cena bola čo najnižšia. Sú tam špecifikované indexy, valorizácia, prípadne inflácia a mnohé ďalšie detaily, takže sa účastníci nemusia báť toho, ako sa to bude riešiť v budúcnosti, ako bude vyzerať zmluva. Tie podmienky sú nastavené oveľa jasnejšie,“ zdôraznil primátor.



Dôležité podľa neho je aj to, že sa do verejného obstarávania podarilo zapojiť aj okolité obce. „Im by pri tom mohli vzniknúť rôzne problémy. Tým, že sme teraz mali oveľa viac času na prípravu, tak sme ich do celého procesu zakomponovali a robíme súťaž spoločne,“ povedal Hattas.



Verejné obstarávanie limituje maximálny vek autobusov na 13 rokov a priemerný na osem rokov. „Na začiatok tam dávame istú voľnosť, ale zároveň je tam jasne napísané, že očakávame, že dopravcovia prídu s novými autobusmi, pretože počas celého trvania zmluvy si ich budú odpisovať,“ uviedol Hattas.



V podmienkach súťaže sú aj ďalšie požiadavky na autobusy. Je medzi nimi napríklad 100-percentná nízkopodlahovosť, bezbariérovosť a vybavenosť wifi. „Pripravujeme technické a prevádzkové štandardy, plánujeme zmodernizovať spôsob platby, zvyšuje sa komfort pre cestujúcich v MHD, komfort pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, budú tam špeciálne označené miesta pre zdravotne postihnutých cestujúcich a podobne. „Súťaž teda nenastavujeme tak, ako by mala MHD vyzerať v roku 2022, ale ako by mala vyzerať v roku 2035, teda o tých 13 rokov,“ dodal prednosta mestského úradu Martin Horák.