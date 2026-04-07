< sekcia Regióny
Nitra vyhlásila architektonickú súťaž na novú športovú arénu
Nová hokejová aréna aj s ďalšou infraštruktúrou má vyrásť v športovom areáli pod nitrianskym hradom.
Autor TASR
Nitra 7. apríla (TASR) - Mesto Nitra vyhlásilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie súťaž architektonických návrhov na novú hokejovú arénu. Ako sa v nej uvádza, účelom je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Radnica chce okrem toho nájsť partnera, s ktorým bude ďalej spolupracovať na projekte.
Nová hokejová aréna aj s ďalšou infraštruktúrou má vyrásť v športovom areáli pod nitrianskym hradom, očakávané celkové náklady na jej výstavbu sú 86,1 milióna eur s DPH. Predpokladaná hodnota projektovej prípravy je vyše 4,3 milióna eur s DPH. Jej súčasťou bude architektonická štúdia i projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti a ďalších krokov, ktoré povedú k samotnej výstavbe.
Vyhlásenie súťaže odsúhlasili mestskí poslanci na svojom rokovaní 5. marca. Ako sa uvádza v schválenom materiáli, nová Nitra Aréna sa má stať mestskou a krajskou dominantou. „Hľadáme návrh, ktorý presvedčivo skĺbi hlavné hokejové využitie s maximálnou flexibilitou pre halové športy, kultúrne, kongresové, exhibičné a komerčné aktivity nielen mestského a celoslovenského významu, ale aj medzinárodného formátu, s plnohodnotným zázemím,“ konštatuje sa v zadaní.
