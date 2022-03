Nitra vyhlásila finančnú zbierku na pomoc utečencom

Nitra 23. marca (TASR) – Mesto Nitra vyhlásilo finančnú zbierku pre ľudí, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny. Vyzbierané financie majú ísť predovšetkým na zakúpenie nevyhnutného materiálneho vybavenia, ale i na personálne zabezpečenie pomoci pre utečencov.



Ako uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, ľudia môžu posielať svoje finančné dary na zriadený transparentný zbierkový účet alebo cez portál nkn.darujme.sk/nitra-pomaha-ukrajine. „O použití darovaných prostriedkov budeme pravidelne informovať prostredníctvom sociálnych a webových stránok mesta Nitra, Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) aj Komunitného centra COMIN,“ doplnil Holúbek.



Mesto vyhlásilo zbierku v spolupráci s NKN. Ako uviedla jej správkyňa Ľubica Lachká, zo získaných peňazí bude možné nakúpiť materiálne vybavenie a zabezpečiť odborný personál v neziskových organizáciách, ktoré v Nitre pomáhajú Ukrajincom. „Zbierka zároveň umožní zakúpiť nevyhnutné lieky a zdravotné pomôcky ako prvú pomoc utečencom, ktorí prichádzajú do nášho mesta,“ vysvetlila Lachká.



Podľa primátora Mareka Hattasa mesto už takmer mesiac zabezpečuje utečencom ubytovanie, núdzový nocľah, stravu, pomoc s právnymi úkonmi, MHD zadarmo, materiálnu pomoc, vzdelávanie malých utečencov, triedenie materiálnej pomoci z celého okresu i informovanie odídencov z Ukrajiny o možnostiach pomoci. „Teraz k tomu pribudla aj organizácia finančnej zbierky. Obyvatelia Nitry už nie raz dokázali, že sú ľuďmi so srdcom na správnom mieste. Ich solidaritu vidíme denne a neutícha. Verím preto, že aj do zbierky sa zapojí čo najviac občanov a každý prispeje sumou podľa svojho uváženia a podľa svojich možností,“ dodal Hattas.