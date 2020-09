Nitra vykonáva v mestskom parku rozsiahle úpravy a testovanie stromov

Nitra 2. septembra (TASR) – Nitrianska radnica začala v stredu s rozsiahlou údržbou a diagnostikou drevín v Mestskom parku na Sihoti. Práce sa tu budú realizovať až do konca septembra.



Podľa slov hovorcu mesta Tomáša Holúbeka ide o masívne úpravy a vyšetrenia drevín, ktoré sa v takomto rozsahu robia prvýkrát. „Zo 400 stromov, ktoré sa nachádzajú v časti Starý park, bude nejakým spôsobom ošetrených až 162 drevín. Väčšinou pôjde o orezávanie konárov a o úpravu ťažiska stromov. Päť drevín je v takom zlom zdravotnom stave, že sú určené na okamžitý výrub,“ uviedol Holúbek.



Viaceré vytypované stromy podstúpia aj špeciálne testy. Dvom z nich už robili ťahové skúšky. Pri nich sa používajú laná, ktoré simulujú silný nápor vetra a merajú záťaž, ktorú by mal zdravý strom vydržať. „Zisťuje sa tým nielen stabilita koruny a konárov, ale aj to, či kmeň nie je náchylný na vyvrátenie. Ďalšie stromy čaká meranie ultrazvukovým tomografom. Ten dokáže odhaliť nebezpečné dutiny vo vnútri aj na prvý pohľad zdravého stromu,“ vysvetlil Holúbek.



Ako pripomenul, bežnú údržbu drevín vykonáva mesto pravidelne. Dôvodom pre rozsiahle opatrenia a testovanie stromov je ich vysoký vek a zdravotný stav. „V parku je veľa drevín, ktoré majú aj viac ako 60 rokov. Napríklad nachýlený jaseň absolvujúci skúšky lanom má približne sto rokov. Zásahy v parku vykonávame pre bezpečnosť všetkých. Preto prosíme návštevníkov o trpezlivosť a o rešpektovanie miernych obmedzení v pohybe po parku,“ dodal Holúbek.