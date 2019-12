Nitra vypíše nový tender na dopravcu

Nitra 1. decembra (TASR) – Autobusová hromadná doprava v Nitre bude bez zmien fungovať aj po 1. januári 2020. Prisľúbil to nitriansky primátor Marek Hattas po tom, ako Nitra zrušila verejné obstarávanie na nového dopravcu.



Verejnú dopravu v Nitre v súčasnosti zabezpečuje spoločnosť Arriva Nitra, a. s. Zmluva s mestom jej však vyprší 31. decembra 2019. Novú zmluvu malo mesto podpísať s víťazom medzinárodného tendra, ktorý však magistrát zrušil. „Predpokladaná hodnota zákazky nezodpovedá tomu, čo nám Arriva ponúkla. Pretože táto cena bola pre nás neakceptovateľná a žiadni iní uchádzači neboli, tak sme verejné obstarávanie zrušili. V priebehu súťaže sme mali avizovaných viacero dopravcov, ktorí mali záujem prevádzkovať v Nitre verejnú dopravu, ale nakoniec ponuku do súťaže nedodali,“ vysvetlil primátor.



Mesto sa preto podľa jeho slov musí sústrediť na to, aby aj po 1. januári 2020 bolo prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy zabezpečené. „To je pre nás najdôležitejšie, odtiaľto musíme začať. Budeme sa riadiť európskou smernicou, ktorá nám hovorí o tom, ako môžeme postupovať. Nie sme v ideálnom stave, končí nám zmluva, novú nemáme, verejné obstarávanie sme museli zrušiť, takže to bude veľmi ťažké,“ pripustil Hattas.



Radnica sa preto musí čo najskôr dohodnúť so súčasným dopravcom na znení zmluvy na budúci rok. Následne začne mesto pripravovať nový tender. „Samozrejme, že sa poučíme z toho, čo nám hovorili ostatní dopravcovia. Aby sa nám nestalo, že na konci dňa budeme mať zasa iba jednu ponuku. To naozaj nie je niečo v poriadku, ak do súťaže príde iba jedna ponuka,“ myslí si primátor.



Podľa jeho slov už Arriva ubezpečila mesto, že dopravné služby zabezpečí aj od nového roka minimálne v takom štandarde, ako doteraz. Neúspešný tender by preto cestujúci nemali pocítiť ani v peňaženkách a ani v podobe horších služieb. „Pre nás je základ, aby sme od 1. januára mali autobusy a službu, ktorá funguje pre našich občanov. Čo sa týka novej zmluvy, o ktorej budeme rokovať, nerátame s tým, že by sa to malo týkať cestujúcich alebo ceny lístka. Na toto nikdy nepristúpime. Pre nás je autobusová doprava prioritná, potrebujeme zmeniť zvyky našich ľudí, aby si zvykli používať iný typ dopravy, ako je osobné auto. Preto budeme preferovať mestskú hromadnú dopravu a ja nedopustím, aby sme mali zvýšenú sumu za cestovné,“ vyhlásil Hattas.