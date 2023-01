Výrub stromov na Novozámockej v Nitre si vyžiadal dopravné obmedzenia

Nitra 21. januára (TASR) - Krajský dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenia na ceste I/64 na Novozámockej ulici v Nitre, mestskej časti Dolné Krškany. Dopravné obmedzenia budú trvať počas dvoch víkendov (21. - 22. 1. a 28. - 29. 1.) denne v čase od 7.00 h do 17.00 h. Ich dôvodom je údržba nebezpečnej zelene, v úseku bude výrub 114 kusov topoľov popri ceste, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Prvé práce sa začali v sobotu na vstupe do mesta od Nových Zámkov. Premávka bude počas celého dňa striedavo vedená v jednom jazdnom pruhu. "Cesta je priebežne uzatváraná počas spílenia stromu a následne je prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Žiadame účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny regulovčíkov, ktorí usmerňujú premávku," vyzvala vodičov polícia.



Radnica upozorňuje na možné meškanie liniek mestskej hromadnej dopravy č. 12 a 14. "Nie je možné vylúčiť meškania až do 30 minút. V niektorých časových úsekoch môže byť prechodne zastávka Trans Motel zrušená bez náhrady. V tomto čase odporúčame použiť zastávku Idea," upozornil magistrát.



Výrubu stromov predchádzal dendrologický posudok, ktorý si dal vypracovať Policajný zbor Mojmírovce. V lokalite pri zlom počasí hrozilo riziko pádu stromov. Dlhodobo na túto situáciu upozorňovali aj okolité firmy, do ktorých denne prichádzajú ich zamestnanci. Poverená firma zabezpečuje výrub bezodplatne výmenou za materiál. Mesto zabezpečuje práce organizačne. Samospráva následne plánuje v lokalite náhradnú výsadbu.