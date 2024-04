Výstava Changing Our Story predstaví diela študentov štyroch univerzít

Nitra 29. apríla (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre pripravuje vo svojej Galérii Univerzum umeleckú výstavu projektu Changing Our Story. Ako uviedla UKF, slávnostná vernisáž sa bude konať 2. mája o 11.00 h. Diela budú v univerzitnej galérii vystavené do 16. mája.



Vystavené práce sú výsledkom stretnutí a letných škôl študentov zo štyroch univerzít. Okrem nitrianskej univerzity sa do projektu zapojila aj Západočeská univerzita v Plzni, The Hague University v Holandsku a International Institute of Social Studies v Holandsku.



Ako doplnili organizátori, obsah výstavy odráža predstavu a skúsenosti študentov o inkluzívnom prostredí. "Študenti prostredníctvom storytellingu a tvorivého procesu vyjadrili svoje postoje a názory k inklúzií. Výstava je putovná. Po jej prezentácii v Plzni a v Holandsku je jej posledná zastávka na našej univerzite," uviedla UKF.