Výstava pod našimi nohami v Nitre odhalí skrytý svet bezstavovcov

Nitra 2. septembra (TASR) – Tajný život pavúkov, hmyzu, mäkkýšov a ďalších bezstavovcov predstaví výstava s názvom Pod našimi nohami. V Ponitrianskom múzeu v Nitre je otvorená od 2. septembra až do konca roka.



Úlohou výstavy je upozorniť na svet drobných živočíchov. Prezentuje tiež modelové ekosystémy, ktoré ukážu, čo by sa stalo, ak by v prírode vyhynuli niektoré kľúčové druhy bezstavovcov. "Predstavujú neuveriteľnú druhovú pestrosť, ktorá ľudí fascinuje, ale aj desí. V súčasnej dobe dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity hlavne z radov bezstavovcov, čo má nedozerné následky nielen na životné prostredie. Vzhľadom na veľkosť týchto živočíchov sa zmeny často dejú skryté pred našimi očami,“ uviedla kurátorka Hana Husárová.



Návštevníci uvidia na výstave plastické zväčšené modely hmyzu spolu s 3D virtuálnymi vizualizáciami vybraných druhov bezstavovcov. Jej súčasťou sú aj exempláre pochádzajúce zo zbierkového fondu prírodovedného odboru Ponitrianskeho múzea v Nitre.



"Výstava je určená predovšetkým detským návštevníkom, prevažne žiakom základných a stredných škôl. Určite však zaujme aj dospelých. Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu vzťahu ľudí k prírode, ku komplexnej ochrane všetkých živočíšnych druhov, aj tých, ktoré sú často zdanlivo otravné a pre človeka 'zbytočné'. Okrem toho výstava prináša návštevníkom aj vzdelávací program a prednášky," doplnila Husárová.