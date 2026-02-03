< sekcia Regióny
Nitra vyzýva na rešpektovanie semaforov pri hasičských staniciach
Z doterajších skúseností i experimentu, ktorý pred časom vykonali odborníci na dopravu v meste, vyplynulo, že blikajúce červené svetlá takmer všetci vodiči ignorujú.
Autor TASR
Nitra 3. februára (TASR) - Nitrianska radnica opätovne vyzvala vodičov, aby rešpektovali svetelnú signalizáciu pred hasičskými stanicami. Ako upozornil hovorca mesta Tomáš Holúbek, ide o špeciálne semafory, ktoré sú umiestnené pri výjazde z hasičskej stanice z oboch smerov jazdy.
Semafory majú dve svetlá uložené vodorovne vedľa seba. „Keď hasiči vychádzajú na výjazd, svetlá sa na striedačku rozblikajú červenou farbou. Vtedy sú vodiči povinní zastaviť a umožniť tak výjazd hasičským autám, ktoré sú vozidlami s právom prednostnej jazdy,“ zdôraznil hovorca.
Z doterajších skúseností i experimentu, ktorý pred časom vykonali odborníci na dopravu v meste, vyplynulo, že blikajúce červené svetlá takmer všetci vodiči ignorujú. „Autá smerujúce na zásah sú plne naložené vecnými prostriedkami a hasiacimi látkami, ktoré sťažujú manévrovanie vozidiel. Aj preto je dôležité, aby mali nerušený výjazd, pri ktorom sa zníži na nulu riziko kolízie s inými autami,“ pripomenul Holúbek.
Hasičský a záchranný zbor preto vodičov žiada, aby svetelnú signalizáciu rešpektovali. „Za ignorovanie semaforov hrozí pokuta. V Nitre sa takéto svetelné signalizácie nachádzajú pri hasičských staniciach na Čermáni a v priemyselnom parku,“ doplnil Holúbek.
Semafory majú dve svetlá uložené vodorovne vedľa seba. „Keď hasiči vychádzajú na výjazd, svetlá sa na striedačku rozblikajú červenou farbou. Vtedy sú vodiči povinní zastaviť a umožniť tak výjazd hasičským autám, ktoré sú vozidlami s právom prednostnej jazdy,“ zdôraznil hovorca.
Z doterajších skúseností i experimentu, ktorý pred časom vykonali odborníci na dopravu v meste, vyplynulo, že blikajúce červené svetlá takmer všetci vodiči ignorujú. „Autá smerujúce na zásah sú plne naložené vecnými prostriedkami a hasiacimi látkami, ktoré sťažujú manévrovanie vozidiel. Aj preto je dôležité, aby mali nerušený výjazd, pri ktorom sa zníži na nulu riziko kolízie s inými autami,“ pripomenul Holúbek.
Hasičský a záchranný zbor preto vodičov žiada, aby svetelnú signalizáciu rešpektovali. „Za ignorovanie semaforov hrozí pokuta. V Nitre sa takéto svetelné signalizácie nachádzajú pri hasičských staniciach na Čermáni a v priemyselnom parku,“ doplnil Holúbek.