Z Centra zdravia v Párovských Hájoch by mohla vzniknúť škôlka

Nitra 3. mája (TASR) – V nitrianskej mestskej časti Párovské Háje by mohla vzniknúť nová materská škola. Mesto uvažuje nad tým, že ju zriadi v súčasnom Centre zdravia.



Objekt Centra zdravia bol pre pandémiu dlhšiu dobu zatvorený. Predtým slúžil na krátkodobé pobyty v prírode pre všetky škôlky v meste. Podľa časti mestských poslancov ide o jediné zariadenie svojho druhu v meste. „Preto si nemyslím, že by bolo dobré ho definitívne zrušiť,“ skonštatoval poslanec Ján Greššo. Mestská poslankyňa Jarmila Králová si, naopak, myslí, že nová škôlka by obyvateľom Párovských Hájov pomohla.



Mesto o osude Centra zdravia ešte definitívne nerozhodlo. Poslanci zatiaľ na rekonštrukciu jeho objektu vyčlenili sumu 50.000 eur. „V prípade, že by s tým mestské zastupiteľstvo súhlasilo, mohla by tu vzniknúť jednotriedna škôlka. Párovské Háje sú jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí Nitry. V roku 2016 tu žilo 693 obyvateľov, tento rok je to 1094 obyvateľov. Kým pred pár rokmi by deťmi v predškolskom veku nenaplnili ani jednu triedu, dnes je tu päťdesiat detí do troch rokov,“ pripomenul primátor Marek Hattas.