Nitra za posledné roky odstránila takmer 400 reklamných stavieb

Nitra 23. februára (TASR) - Nitrianska radnica nechala v priebehu minulého roka odstrániť z ulíc mesta 93 nepovolených reklamných stavieb. Ako informoval mestský úrad, bolo medzi nimi 75 bilbordov, tri bigbordy a 15 PVC plachiet.



Naposledy magistrát odstraňoval reklamné pútače na Chrenovskej ulici a pri rieke Nitra. "Šesť bilbordov sme koncom minulého roka odstránili na pozemkoch Mestského kynologického klubu Nitra. Ostal tu už len jeden bigbord, ktorý má povolenie do roku 2025. Následne bude odstránený aj ten," uviedla radnica.



Z Chrenovskej ulice zmizlo koncom minulého roku 12 bilbordov, zostal tu posledný bigbord, ktorý chce mesto odstrániť tento rok. "V oboch prípadoch sa reklamné pútače nachádzali v oblasti ochranného pásma alebo ekostabilizujúcej zelene. To znamená, že podľa územného plánu je absolútne neprípustné ich umiestnenie v týchto lokalitách," upozornil mestský úrad.



Podľa primátora Mareka Hattasa bude radnica pokračovať v boji s nepovolenými reklamnými stavbami aj tento rok. "Som rád, že už to nie je taký boj ako v začiatkoch. V súčasnosti už s nami väčšina prevádzkovateľov reklám začala spolupracovať. Za posledných päť rokov sa nám v meste podarilo odstrániť takmer 400 rôznych reklamných stavieb. V centrálnej mestskej zóne sa momentálne nenachádza už ani jedna nepovolená reklamná stavba a rovnako nie je žiadna na mestskom pozemku," doplnil primátor.