Nitra zabezpečila nadštandardnú dezinfekciu školských jedální

Nitra 8. decembra (TASR) - Školská jedáleň na Základnej škole kráľa Svätopluka v Nitre prešla kompletnou dezinfekciou čistiacim prostriedkom účinným proti novému koronavírusu. Zabezpečenie vyššieho hygienického štandardu pre deti na nitrianskych školách zabezpečilo mesto Nitra v spolupráci so spoločnosťou Kärcher.



„Školská jedáleň je jediným miestom, kde sa deti stretávajú. Podľa nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa čistota v školskej jedálni zabezpečuje utieraním stolov dezinfekciou po každej skupine. Napriek tomu je zvýšená hygiena veľmi dôležitá. Aj týmto spôsobom chceme motivovať rodičov žiakov druhého stupňa na návrat detí do školy,“ povedala riaditeľka školy Alexandra Ďurišová.



Od začiatku pandémie si dezinfekcia 14 mestských základných škôl v Nitre vyžiadala 132.203 eur. „Školy vynaložia mesačne 13.495 eur na dezinfekciu. Sú to veľké sumy, ktoré zaťažujú rozpočty škôl,“ informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Nitrianska radnica zatiaľ eviduje pomerne nízky záujem základných škôl o otváranie tried druhého stupňa. Samospráva aktuálne mapuje ochotu škôl, ale aj rodičov absolvovať testy a poslať deti späť do školy. Mestský úrad ešte presné čísla k dispozícii nemá, napriek tomu však uvažuje o vytvorení testovacích miest pre žiakov a ich rodičov. Zatiaľ ich neplánuje zriadiť na každej škole. Malo by ich vzniknúť šesť až sedem, pričom všetky náklady, s výnimkou testovacích tyčiniek, by podľa predstáv štátu malo financovať mesto, skonštatoval Holúbek.