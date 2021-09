Nitra začala domácnostiam rozdávať nádoby na kuchynský odpad

Nitra 20. septembra (TASR) – Mesto Nitra v pondelok začalo vydávať vedrá určené na zber kuchynského odpadu v bytových domoch. Obyvatelia mesta si ich môžu bezplatne vyžiadať v klientskom centre na mestskom úrade.



Ako upozornil magistrát, každá domácnosť má nárok len na jednu nádobu. "Sú to špeciálne vedierka určené na zber kuchynského odpadu s perforovaným vekom pre lepšie prevzdušnenie obsahu. Mesto Nitra sa týmto snaží zvýšiť komfort občanov. Vedierka si budú môcť obyvatelia umiestniť v domácnosti priamo v kuchyni, prípadne na balkóne. Obsah vedierka potom treba vysypať do hnedého kontajnera na stojisku nádob na komunálny odpad," informoval mestský úrad.



Podľa radnice sa od zavedenia systematického zberu, vyzbieralo v meste o 22 ton viac kuchynského odpadu. "Zatiaľ čo v mesiaci júl sa vyzbieralo len 32 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, v mesiaci august to už bolo 54 ton. Pevne veríme, že v nasledujúcich mesiacoch toto číslo ešte vzrastie," uviedol magistrát.